Wegen Hyperinflation : Venezuela streicht sechs Nullen aus seiner Währung

Die Preise in Venezuela steigen immer weiter an. Foto: AFP/FEDERICO PARRA

Caracas Ab Oktober werden alle Summen in der nationalen Währung Bolívar durch eine Million geteilt. Gründe dafür sind die Hyperinflation und die schwere Wirtschaftskrise.

Die hohe Inflation in Venezuela veranlasst die dortige Zentralbank zu einem drastischen Schritt. Ab 1. Oktober werden bei allen Preisen sechs Nullen gestrichen, wie die Währungshüter am Donnerstag ankündigten. Dies ist bereits das zweite Mal innerhalb von drei Jahren, dass das wirtschaftlich am Boden liegende südamerikanische Land so vorgeht. Präsident Nicolas Maduro hatte 2018 fünf Nullen streichen lassen, um Transaktionen zu vereinfachen und die Buchhaltung zu erleichtern. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 2719 Prozent gelegen.