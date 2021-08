Olympia : Belarussin Timanowskaja erhält Visum in Polen

Belarussin Timanowskaja erhält Visum in Polen

Krystsina Tsimanouskaya aus Belarus in Aktion. Foto: dpa/Martin Meissner

Update Tokio Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja wird ein Visum in Polen erhalten. Die Sprinterin hatte am Sonntagabend über die Sozialen Medien die Angst geäußert, gegen ihren Willen zurück nach Belarus gebracht zu werden und das IOC um Hilfe gebeten.

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja darf nach ihrem Hilferuf vom Sonntagabend nach Polen reisen und erhält dort ein Visum. Dies sagte ihr Ehemann am Montag dem Büro der Nachrichtenagentur AFP in der ukrainischen Hauptstadt Kiew .

Polen hat dies inzwischen bestätigt, Timanowskaja hat in der polnischen Botschaft ein humanitäres Visum erhalten. „Polen wird alles Nötige tun, um ihr bei der Fortsetzung ihrer sportlichen Karriere zu helfen“, schrieb Vize-Außenminister Marcin Przydacz am Montag bei Twitter . Polen stünde „für Solidarität“, fügte der Spitzenpolitiker hinzu.

Zdanewitsch hatte erklärt, er selbst sei von Belarus nach Kiew geflohen. Er sagte weiter, dass er hoffe, seiner Frau "in naher Zukunft" nach Polen zu folgen. Auch Tschechien und Slowenien hatten ihr Zuflucht angeboten.

Die 24-Jährige hatte die Nacht zum Montag in einem Hotel am Tokioter Flughafen Haneda verbracht, nachdem sie über die Sozialen Medien die Angst geäußert hatte, gegen ihren Willen zurück nach Belarus gebracht zu werden. Dabei hatte sie auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) um Hilfe angerufen.

IOC-Sprecher Mark Adams bestätigte am Montagvormittag, Timanowskaja sei "sicher", der Ringeorden habe erneut Kontakt zu ihr gehabt und das belarussische NOK aufgefordert, schriftlich zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen.

Am Montagvormittag stand die Sprinterin ursprünglich in der Startliste für einen Vorlauf über 200 m bei den Olympischen Sommerspielen. Das belarussische NOK erklärte öffentlich, dass Timanowskaja "aufgrund ihres emotionalen und psychologischen Zustands" nicht mehr an den Spielen teilnehmen könne.