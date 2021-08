Olympia : Sanktionen gegen Belarus? IOC untersucht und "braucht Zeit"

Tokio Das Schicksal der Leichtathletin Kristina Timanowskaja wird mittlerweile auf weltpolitischer Bühne diskutiert. In der olympischen Blase muss sich das IOC Fragen zum Umgang mit Belarus gefallen lassen.

Sie selbst hätte da die eine oder andere Frage - nicht zuletzt auch an das IOC. Zum Beispiel, "wie es möglich war, dass eine Athletin offenkundig gegen ihren Willen aus dem Olympischen Dorf gebracht werden konnte - einem Ort, an dem die Sportlerinnen und Sportler doch unter dem Schutz des IOC stehen sollen", sagte die SPD-Politikerin. Auf diese Frage sind die Organisatoren der Olympischen Spiele bislang tatsächlich eine Antwort schuldig geblieben.

Unterdessen bereitet sich Timanowskaja nach ihrer geglückten Flucht auf ihr neues Leben in einer neuen Heimat vor. Wie viele Gegner des autoritären Regimes von Staatspräsident Alexander Lukaschenko kommt sie in Polen unter. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kündigte auf Facebook an, dass sein Land die Sprinterin bei der Fortsetzung ihrer Sportkarriere unterstützen will. Den "kriminellen Versuch" einer Entführung verurteilte er scharf.

Belarus-Athletin bei Polizei in Sicherheit – sie will Asyl beantragen

Das Regime in Minsk war nach den von der EU nicht anerkannten Wahlen im vergangenen Sommer mit Polizeigewalt gegen Demonstranten vorgegangen, viele Athleten - darunter auch Timanowskaja - hatten sich in einem Offenen Brief solidarisiert, was für einige nicht folgenlos blieb. Das IOC schritt ein und erklärte Lukaschenko, bis dahin NOK-Vorsitzender, zur "Persona non grata", seinem Sohn Wiktor, den Lukaschenko zum Nachfolger erklärt hatte, verweigert das IOC die Anerkennung. Geld gibt es auch nicht mehr aus Lausanne.