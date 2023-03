Wegen angeblichem Spionagevorwurf Gericht in Russland erlässt Haftbefehl gegen US-Journalisten

Der russische Inlandsgeheimdienst hat einen Reporter der US-Zeitung „Wall Street Journal“ unter Spionagevorwürfen festgenommen. Der FSB erklärte am Donnerstag, Evan Gershkovich sei in Jekaterinburg im Ural in Gewahrsam genommen worden, während er versucht habe, an geheime Informationen zu gelangen. Die Zeitung äußerte sich zutiefst besorgt über die Sicherheit ihres Reporters. In einer Erklärung wies sie die Vorwürfe entschieden zurück und forderte Gershkovichs sofortige Freilassung.