MIG-29-Jets für die Ukraine Ein mythenumranktes Kriegsgerät

Das begann schon mit dem Nato-Codenamen „Fulcrum“ - zu Deutsch etwa: Hebelpunkt, oder auch: Dreh- und Angelpunkt. Ein Kompliment für die erstaunliche Wendigkeit des Flugzeugs, das den Sowjets und später Russen so schmeichelte, dass sie es teils in ihren eigenen Sprachgebrauch übernahmen. Und aus guten Gründen wird fast ebenso häufig wie die „Schönheit“ des Flugzeugs insbesondere das „Kobra-Manöver“ zum Thema gemacht. Nur acht Kampfflugzeug-Typen überhaupt sind zu diesem extremen Manöver fähig: Dabei hebt der Pilot die Nase des Flugzeugs so weit an, dass der Winkel von 90 Grad erreicht und sogar überschritten wird, sodass der Jet abrupt abbremst und sich kurz komplett auf dem nun nach unten gerichteten Schubstrahl seiner Triebwerke bewegt wie eine Rakete. Dazu in der Lage sind vier Modelle des schwedischen Herstellers Saab sowie vier von Mikojan-Gurewitsch.