Aufführung in Doveren „Frau Holle“ in russischer Sprache erzählt

In russischer Sprache erzählten die Laiendarsteller die Geschichte des fleißigen Mädchens (dargestellt von Anna Fuchs), das eine Spindel versehentlich in den Brunnen fallen lässt und beschließt, in den Brunnen zu springen, um nach ihr zu suchen. In der geheimnisvollen Brunnenwelt begegnen dem Mädchen unter anderem die Hexe Baba Jaga (Svetlana Dovgopolova), Väterchen Frost (Arthur Markov) als russische Version des Weihnachtsmanns und dessen schöne Enkelin Snegurotschka (Maria Sychova). Dafür hatten die Kolorit-Gastgeber die berühmte Märchenvorlage der Gebrüder Grimm abgeändert und sorgten so für einige russische Nuancen.