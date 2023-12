Landgericht Krefeld entscheidet: „Schuldfähig“ 23-Jähriger muss für sechs Jahre in Haft wegen Totschlags

Vor dem Krefelder Landgericht fiel am Dienstag das Urteil gegen einen 23-Jährigen, der sowohl die niederländische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Der junge Mann erhielt wegen Totschlags in einem minderschweren Fall eine Freiheitsstrafe in Höhe von sechs Jahren. Die Voraussetzungen für die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. die Einweisung in eine Entziehungsklinik sah das Gericht als nicht erfüllt an. Die Kammer erklärte zudem, dass sie es für nicht unwahrscheinlich halte, dass sich der junge Mann nicht oder kaum an die Einzelheiten des Tathergangs erinnern könne. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.