Blutiger Streit um Sorgerecht in Herten Mann sticht Ex-Frau nieder – Gericht verhängt über zehn Jahre Haft

Ein 34-jähriger Mann aus Herten ist in Bochum wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung zu zehn Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der Angeklagte soll im Januar auf offener Straße in Herten (Kreis Recklinghausen) auf seine Ex-Frau eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt haben. Durch eine lange Narbe am Hals wird die Frau für den Rest ihres Lebens von der Tat gezeichnet bleiben.