Mindestens 16 Tote Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz nahe Kiew getötet

Kiew · In der Region Kiew ist Behördenangaben zufolge ein Hubschrauber in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes abgestürzt. Unter den Opfern seien auch ranghohe Beamte des Innenministeriums. Was bisher bekannt ist.

18.01.2023, 09:33 Uhr

Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky spricht im April zu Journalisten in der Stadt Bucha, nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew (Archivfoto). Foto: AFP/GENYA SAVILOV

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es mindestens 16 Tote gegeben, teilte Polizeichef Ihor Klymenko am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär. Mehr in Kürze

(mzu/AFP/dpa)