Umkämpfte Stadt in der Ostukraine Russland verkündet Eroberung von Soledar

Soledar war seit Tagen heftigst umkämpft. Der Eigentümer der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte bereits am Dienstag die Einnahme der Stadt verkündet. Die ukrainische Seite sprach damals dagegen von Propaganda und versicherte, ihre Truppen in Soledar hielten stand. Der Kreml hatte in den vergangenen Tagen zwar von russischen Erfolgen in Soledar berichtet, nicht aber von einer Einnahme der Stadt.