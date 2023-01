Schützenpanzer des Typ Marder Baerbock unterstreicht Bereitschaft zu weiteren Waffenlieferungen an Ukraine

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei ihrem Antrittsbesuch in Großbritannien die Bereitschaft Deutschlands zu zusätzlichen Waffenlieferungen an die Ukraine unterstrichen. Berlin werde „immer wieder auch überprüfen, was es an weiterer militärischer Unterstützung braucht, damit weitere Menschen befreit werden können“, sagte Baerbock nach Gesprächen mit ihrem britischen Kollegen James Cleverly vor Journalisten in London. Zur Verteidigung der Ukraine gehöre „selbstverständlich auch die Befreiung der besetzten Gebiete“, Kiew brauche die hierfür nötigen Mittel.