Orthodoxe Weihnachten Putin ordnet Feuerpause ab Freitag an

Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, der per Videokonferenz mit einem siebenjährigen Jungen, einem Teilnehmer der Wohltätigkeitsaktion «Tannenbaum der Wünsche», spricht. Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine anderthalbtägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet.

Foto: dpa/Mikhail Klimentyev