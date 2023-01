Unterkunft in Schermbeck So feiern ukrainische Geflüchtete Weihnachten im Lühlerheim

Ein Weihnachtsfest in der Ferne zu feiern, muss nichts mit einem sorgenfreien Urlaub am Strand oder im Schnee zu tun haben. Weltweit sind Millionen auf der Flucht vor Krieg, Terror und Hungersnot und deshalb oft auch dazu gezwungen, ohne ihre Liebsten auskommen zu müssen. 35 davon leben derzeit im Schermbecker Ortsteil Weselerwald. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, für die am Dreikönigstag traditionell das orthodoxe Weihnachtsfest anstand. Sie feierten es unter sich, das heißt im kleinen, jeweils familiären Rahmen.