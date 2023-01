Angriff mit Kamikazedrohnen Ukrainische Luftabwehr fängt erneut Drohnen ab

Das ukrainische Luftwaffenkommando teilte mit, in der Nacht seien 39 sogenannte Kamikazedrohnen iranischer Bauart sowie zwei Orlan-Drohnen aus russischer Produktion und eine X-59-Rakete über der Ukraine abgeschossen worden. Eine Infrastruktureinrichtung in der Hauptstadt wurde beschädigt, und in einem Stadtviertel kam es zu einer Explosion, wie der Bürgermeister sagte. Es war nicht klar, ob dies durch Drohnen oder andere Geschosse verursacht wurde. Ein verletzter 19-Jähriger Mann wurde nach Angaben Klitschkos in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Stadt kam es zu Stromausfällen.