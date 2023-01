„Jeder von uns ist ein Kämpfer“ Russland setzt massive Luftangriffe auf Ukraine auch zum Jahreswechsel fort

Russland stehe in dem Konflikt mit der Ukraine „moralisch“ und „historisch“ auf der richtigen Seite, sagte Putin in seiner Ansprache. Russland kämpfe in der Ukraine dafür, „unser Volk in unseren eigenen historischen Territorien, in den neuen Gebieten der Russischen Föderation zu schützen“, fügte er mit Blick auf die von Moskau für annektiert erklärten ukrainischen Regionen hinzu.