WM-Auftakt am Wochenende : Fußball als Familiendebatte

Meinung Soll man mit Kindern über Menschenrechte in Katar sprechen? Panini-Sammel-Alben zum Politikum erklären? Oder sollten Eltern den Jüngsten einfach die Freude am Sport lassen? Eindeutige Antworten sind schwierig.

Wenn der Ball beim ersten Spiel der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft am Wochenende über den Rasen rollt, ist es in Deutschland gerade Sonntagnachmittag, eine klassische Familienzeit. Zwar ist es (noch) nicht die deutsche Nationalmannschaft, sondern die des Gastgebers Katar , die zum Auftakt gegen Ecuador antritt. Bilder und Berichte davon werden dennoch über diverse Bildschirme flimmern, Gespräche an Glühweinständen stattfinden, Tippwetten abgegeben. Und in vielen heimischen Wohnzimmern wird es – spätestens zum Spiel der Nationalelf am Dienstag – um die eine entscheidende Frage gehen: einschalten oder nicht?

Für beide Haltungen gibt es gute Gründe, die je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder variieren, ja im Grunde komplett individuell zu werten sind. In manchen Familien mag – vielleicht auch aus der eigenen Historie heraus – Politik eine große Rolle spielen, in anderen wiederum Sport. Beides kann und sollte vielleicht zumindest zeitweise getrennt betrachtet werden. Beides hat seine Berechtigung. Natürlich ist es nicht falsch, Kindern die Hintergründe des Turniers zu erklären, die dunkle Seite des schimmernden Events, die Missstände in Katar, ja im gesamten Weltfußballverband Fifa zu umreißen. Kind- und altersgerecht versteht sich. Falsch wäre allerdings, das so unsensibel, undifferenziert und unerbittlich zu tun, dass es Kindern und Jugendlichen die Begeisterung an dem Ballsport nimmt. Fakt ist auch: Das Vereinswesen in Deutschland leidet, und, viel wichtiger, durch die Pandemiejahre auch das Sozialleben der Jüngsten. Fußball aufgrund seines Systemes zu verdammen, hätte die falsche Wirkung. Schlimmstenfalls das Ersticken einer Leidenschaft, die neben Fitness und Gesundheit Kindern oft Freundschaften fürs Leben einbringt. Zumal es in ländlichen Regionen oft kaum Alternativen zu Fußballvereinen gibt.