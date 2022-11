„Historischer Fehler“ : Schalke distanziert sich von WM in Katar

Gelsenkirchen Kurz vor dem Start des umstrittenen Turniers hat Bundesligist FC Schalke 04 die Vergabe der WM an Katar als einen „historischen Fehler“ bezeichnet. Der Klub wird daher nahezu auf eine Berichterstattung verzichten. Was der Bundesligist zudem fordert.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sich unter dem Motto #MenschenSindWichtiger von der in Kürze beginnenden Weltmeisterschaft in Katar distanziert. Die Vergabe der WM-Endrunde an den Golfstaat im Jahr 2010 sei „ein historischer Fehler in der Geschichte des Fußballs“ gewesen, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins.