Newsletter „Anstoß“ : Wir zeigen Ihnen das ganze Bild der Fußball-WM in Katar

Düsseldorf Die Fußball-WM in Katar wird eine Herausforderung. Auch für uns als Rheinische Post. Denn wir wollen das ganze Bild dieses umstrittenen Turniers zeigen. Auf und neben dem Platz. Das ganze Bild liefern wir Ihnen täglich frei Haus als E-Mail. Mit unserem WM-Newsletter „Anstoß“. Jetzt anmelden!

Nun ist sie also da, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Vom 20. November bis 18. Dezember blickt die Welt auf die umstrittenste WM der Geschichte. Dieses Turnier wird, so viel scheint sicher, kein Wintermärchen. Es wird eine Herausforderung. Für alle Mannschaften, Spieler, Funktionäre, Zuschauer und die Medien. Denn dieses Turnier verlangt nach Haltung. Jeder muss sich irgendwie verhalten. Sich entscheiden, wie er mit den Spielen im Emirat umgehen will.

Diese Herausforderung gilt auch für unsere Berichterstattung als Rheinische Post. Unser Anspruch lautet dabei: Wir wollen Ihnen das ganze Bild dieser WM zeigen. Die kritische Einordnung der Missstände in Katar, die Missstände im Weltfußballverband Fifa, die offensichtliche Klimasünde, die diese vollklimatisierte WM darstellt – aber eben auch das sportliche Geschehen. Denn im Innersten geht es am Ende auch diesmal immer noch um den Fußball, der weltweit Milliarden Menschen begeistert.

Wir wollen abbilden, erklären, einordnen, was am Golf passiert. Auf dem Platz wie auch daneben. Wir sind nah dran an der deutschen Mannschaft und nah dran an dem, was die WM mit Katar macht – und Katar mit der WM. Das alles bieten wir auf unseren verschiedenen Kanälen. Bei RP Online, im E-Paper und auch in der gedruckten Rheinischen Post.

Zur WM bieten wir daneben noch einen zusätzlichen Service, der Ihnen das ganze Bild dieser WM in einer E-Mail nach Hause liefert: unseren WM-Newsletter „Anstoß“. Täglich zur Mittagszeit stellen wir Ihnen eine Palette der wichtigsten Inhalte zusammen, die das aktuelle Geschehen rund um die WM aus verschiedenen Blickwinkeln behandelt. In sportlicher Hinsicht, in gesellschaftlicher Hinsicht, wir bauen den Servicegedanken mit ein und liefern Ihnen zum Schluss auch jeden Tag einen Tipp aus der Kultur, falls Sie mal die WM einfach WM sein lassen wollen.

