Pedri, Gavi und Co. : Das sind die größten Talente bei der diesjährigen WM

Pedri, Gavi und Co.

Düsseldorf Seit der WM 2006 wird bei jeder Endrunde auch der beste Nachwuchsspieler gekürt. Spieler wie Lukas Podolski, Thomas Müller oder Paul Pogba, die diese Auszeichnung bereits gewannen, starteten danach eine Weltkarriere. Welche Talente man in diesem Jahr auf dem Zettel haben sollte.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wurde erstmals eine Auszeichnung für den besten jungen Spieler des Turniers vergeben. Infrage kamen alle Akteure, die während der Endrunde höchstens 21 Jahre alt sind und zum ersten Mal bei einer WM spielten.

Unser WM-Newsletter für alle, die Fußball lieben und das Turnier in Katar skeptisch begleiten.

Die Fifa hat dafür extra einen Katalog an Kriterien festgelegt, nach welchen der beste junge Spieler einer WM ausgezeichnet werden kann. Auf der offiziellen Homepage des Fußball-Weltverbandes werden folgende Kriterien aufgeführt: Herausragende Technik, jugendlich-frische Spielweise, Kreativität und Inspiration, Fairplay, Taktische Reife und Effizienz sowie Anerkennung bei den Fans durch begeisternde Leistungen und Vorbildfunktion für andere junge Spieler.

Der komplette Spielplan der WM in der Übersicht

Anstoßzeiten und Zeitverschiebung : Der komplette Spielplan der WM in der Übersicht

Der erste Gewinner strahlte über beide Ohren, als er die Trophäe im Sommer 2006 in Berlin von Fußball-Legende Lothar Matthäus überreicht bekam. Es war der damalige deutsche Publikumsliebling Lukas Podolski . „Prinz Poldi“ setzte sich damals in der Wertung unter anderem gegen Lionel Messi , Cesc Fabregas und Cristiano Ronaldo durch. Alles Namen, die man heutzutage zu den ganz Großen ihrer Sportart zählt.

Das zeigt auch, wie bedeutsam diese individuelle Auszeichnung des besten Nachwuchsspielers ist. Die WM ist schließlich auch ein Sprungbrett für Talente, um es endgültig in den elitären Kreis der absoluten Superstars des Weltfußballs zu schaffen.

Bei der WM 2010 in Südafrika erhielt Thomas Müller diese Trophäe, 2014 in Brasilien hieß der Sieger Paul Pogba. Und bei der WM 2018 in Russland wurde Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe zum besten Nachwuchsspieler gekürt.