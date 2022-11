„Wir wollen etwas Konkretes machen“ : Niederländer versteigern Trikots zugunsten von Arbeitern in Katar

Niederländer versteigern Trikots zugunsten von Arbeitern in Katar

Doha Die niederländischen Nationalspieler um Virgil van Dijk werden ihre Trikot, die sie während der WM tragen, für die Arbeiter in Katar versteigern. So wollen sie diese finanziell unterstützen.

Noch nie war eine Fußball-Weltmeisterschaft so umstritten die die Ausgabe 2022 in Katar. Vor allem aufgrund der Menschenrechtssituation und des Umgangs mit den Arbeitern auf den Baustellen stehen die Gastgeber massiv in der Kritik. Die niederländischen Nationalspieler positionieren sich nun deutlich und versteigern die Trikots, die sie während der EM tragen, für ebendiese Arbeiter.