ESA-Ministerratskonferenz 2022 : Europas Kurs im Weltall

Im November kommt der Ministerrat der Mitgliedsstaaten der europäischen Weltraumorganisation Esa zusammen. Dabei soll der Plan für die kommenden drei Jahre beschlossen werden. Deutschland könnte eine führende Rolle übernehmen.

So berechenbar Umlaufbahnen und so geplant Weltraummissionen sind, so chaotisch scheint die Entwicklung der Welt zu sein. Und das strahlt auch auf die bevorstehende Ministerratskonferenz der 22 Mitgliedsstaaten der europäischen Weltraumorganisation Esa aus. Im November soll in Paris beschlossen werden, welchen Kurs in den kommenden drei Jahren die europäische Raumfahrt nehmen wird. Und durch Russlands Krieg in der Ukraine hat sich da einiges verschoben. „Seit Februar muss sich Europa neu aufstellen“, sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher bei einem Pressegespräch, zu dem der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie BDLI am Donnerstagmorgen eingeladen hatte.