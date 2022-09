Matthias Maurer beim Ständehaus-Treff : „Ich konnte den Krieg mit eigenen Augen sehen”

Düsseldorf Sechs Monate verbrachte Matthias Maurer auf der Raumstation ISS. Währenddessen brach der Krieg in der Ukraine aus. Nun ist der Astronaut zurück auf der Erde und berichtet beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf von seinen Erlebnissen.

Am Montagabend war Maurer beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post in Düsseldorf zu Gast. Dort stand er RP-Chefredakteur Moritz Döbler Rede und Antwort. Überpünktlich kam Maurer am Ständehaus an, ganz leger, im blauen Esa-Polohemd. Pünktlichkeit, das gehört zum Naturell eines Astronauten, der strikte Zeitpläne gewohnt ist. Mittlerweile ist er wieder fit, dank viel Sport, berichtete er, doch die Zeit im All habe seinem Körper zugesetzt. „Nach sechs Monaten im All braucht der Körper auch etwa sechs Monate, um sich wieder aufzubauen“, sagte Maurer. Verlernt habe er im All auch den Umgang mit der Schwerkraft. „Die ersten Tage zurück auf der Erde läuft man wie ein Seemann.“