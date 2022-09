Ständehaus-Treff mit Astronaut Matthias Maurer : Eine andere Perspektive auf die Welt

Düsseldorf Astronaut Matthias Maurer war am Montagabend Gast beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post und berichtete von den extremen Herausforderungen im All. Raumfahrt verbindet für ihn Wissenschaft, Technik und Kooperation in einem internationalen Team.

Zum 91. Mal fand am Montagabend das Netzwerktreffen Ständehaus-Treff der Rheinischen Post statt. Entscheider aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen hier regelmäßig zusammen. Der ESA-Astronaut Matthias Maurer war dieses Mal zu Gast im Museum K 21 am Kaiserteich. Der 52-Jährige kehrte erst im Mai von einem rund sechsmonatigen Einsatz auf der internationalen Raumstation ISS zurück auf die Erde.

Der gebürtige Saarländer stellte sich vor 400 Gästen den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Unter anderem berichtete er von den extremen Herausforderungen im All – 400 Kilometer von der Erde entfernt – wie etwa mehrstündigen Weltraumspaziergängen. Maurers Einsatz auf dem Außenposten der Menschheit erfolgte gemeinsam mit amerikanischen und russischen Astronauten. Astronaut zu werden, war ein Erwachsenentraum, wie Maurer sagt. Raumfahrt verbindet für ihn Wissenschaft, Technik, Kooperation in einem internationalen Team, Abenteuer und Neugierde.

Angekündigt zu dem Talk hatten sich unter anderen die US-Generalkonsulin Pauline A. Kao, die ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller und viele weitere Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. „Mit Matthias Maurer freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast, der uns faszinierende und atemberaubende Einblicke aus einer wortwörtlich ganz anderen Perspektive auf die Welt geben wird“, sagte Annemarie Brems, Bereichsleiterin Events & Netzwerkveranstaltungen, im Vorfeld.

Schon einmal war ein Astronaut zu Gast beim Ständehaus-Treff und begeisterte die Gäste im großen Foyer des Kunstmuseums: Astronaut Alexander Gerst war das im Jahr 2017. Auch er erzählte damals von seinen spannenden Erfahrungen auf der Raumstation ISS.