Internationale Raumstation : ISS: Propaganda-Spiele im Weltraum

Moskau/Düsseldorf Im Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin hat der neue Roskosmos-Chef Juri Borrisow gesagt, dass man sich „nach 2024“ von der Internationalen Raumstation ISS zurückziehen werde. Die Aussage ist Teil der russischen Propaganda-Spiele im All. Nasa und Esa sind nicht besorgt.

Erst vor rund drei Wochen hatten Kostenpflichtiger Inhalt russische Kosmonauten die Partner an Bord der Internationalen Raumstation ISS brüskiert: als sie dort Flaggen der vor acht Jahren in der Ostukraine ausgerufenen prorussischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk zeigten. Die US-Weltraumbehörde Nasa verurteilte das. Der Generaldirektor der europäischen Raumfahrtorganisation Esa, Josef Aschbacher , schrieb später sogar auf Twitter, dass es inakzeptabel sei. Die ISS „muss ein Symbol für Frieden und Inspiration bleiben“.

Die Worte schienen in Moskau angekommen zu sein. Putin ersetzte am 15. Juli den provokanten Chef der russischen Weltraumbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, durch den sehr viel besonneneren Juri Borissow. Der war bis dahin Vize-Ministerpräsident und zuständig für den militärisch-industriellen Apparat. Manche Experten vermuteten indes, dass die Neubesetzung mit Problemen im Ukraine-Krieg zusammenhängt – für die auch Borissow verantwortlich gemacht wird. Dann müsste er sich nun rehabilitieren. Am 26. Juli sagte er zur ISS im Gespräch mit Putin, das im russischen Fernsehen gezeigt wurde: „Die Entscheidung über den Ausstieg aus dieser Station nach 2024 ist gefallen.“ Und: Bis dahin solle mit dem Bau einer eigenen Raumfahrtstation begonnen werden.

Da war sie nun: Die Ankündigung des Ausstiegs aus der ISS, mit der Borissows Vorgänger Rogosin immer wieder gedroht hatte. Oder auch nicht. Bei der zeitgleich stattfindenden Konferenz zur Forschung an Bord der ISS in Washington wurde die zuständige Nasa-Direktorin Robyn Gatens mit der Aussage konfrontiert. Sie sagte, dass es keine offizielle Mitteilung dazu gebe. Tatsächlich ist der Ausstieg eines Partnerlandes aus der ISS vertraglich geregelt. Und auch, wer das wem und wie mitteilt. Sätze im russischen Fernsehen fallen nicht darunter.

Auf unsere Nachfrage teilte die Esa am Mittwochvormittag mit, dass die Aussage im Grunde „keine Neuigkeit“ sei. Das habe Russland schon früher erklärt. Roskosmos habe indes zugesichert, allen Verpflichtungen weiterhin nachzukommen. Und erst vergangene Woche hätten die USA und Russland eine Vereinbarung unterschrieben, damit im September eine Kosmonautin mit einer amerikanischen SpaceX-Kapsel zu ISS fliegen kann – und ein US-Astronaut mit einer russischen Sojus-Kapsel. Die internationale Zusammenarbeit an Bord der ISS „zum Wohle der Wissenschaft“ werde fortgesetzt.

Vielmehr sind es in Rogosin-Manier markige Worte, mit denen Putin vor allem im eigenen Land Stärke, Unabhängigkeit und trotz aller Sanktionen Unerschrockenheit demonstrieren möchte. Man will im All weder Juniorpartner noch auf andere angewiesen sein, sondern möchte wieder alleine Großes erreichen. Raumfahrt ist für den Kreml Teil des nationalen Stolzes. Schließlich war die Sowjetunion einst ein Pionier im All. Allerdings hat sich die russische Raumfahrt seit Jahrzehnten kaum mehr weiterentwickelt und ist nur ein Schatten ihrer selbst. Pläne für eine eigene Raumstation mit dem Namen „Ross“ (Russische Orbital-Station) existieren zwar auf dem Papier. Sie besteht aus Modulen, die ursprünglich für die ISS vorgesehen waren. Aber vor dem Ukraine-Krieg schien frühestens das Jahr 2026 für die Inbetriebnahme als realistisch. Nach den Aussagen von Borissow müsste man das vorziehen. Und selbst dann: Auf dem Papier wirkt die Station zunächst rudimentär. Es würde aber für Propaganda-Zwecke ausreichen, um Bilder von Kosmonauten im Weltraum zu zeigen.