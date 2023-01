Fernseh-Interview „Ich landete auf dem Hundenapf“ – Prinz Harry beschreibt tätlichen Angriff durch William

In Deutschland wird Harrys Gespräch mit dem britischen Sender ITV am Montag (9. Januar) um 17.00 Uhr bei RTL im Rahmen der Sendung „Exclusiv Spezial: Harry - Das Interview“ gezeigt. Am Montag soll Harry außerdem noch in der Sendung „Good Morning America“ des Senders ABC zu Wort kommen. Sein autobiografischer Roman „Spare“ (deutsch: „Reserve“) soll ab Dienstag (10. Januar) in den Buchläden erhältlich sein. In Spanien war er versehentlich bereits am Donnerstag kurzzeitig in einigen Buchläden erhältlich. Britische Medien berichten seitdem über pikante Details der Memoiren.