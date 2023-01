Auf einem Jagdausflug Prinz Harry hat mit 17 Jahren Kokain konsumiert

Harrys Autobiografie „Spare“ (deutsch: „Reserve) soll eigentlich am 10. Januar erscheinen. Nach Angaben britischer Medien gelangte das Buch des Prinzen in Spanien jedoch bereits am Donnerstag versehentlich in den Handel. Sky News berichtete, die Bücher seien in den Auslagen einer großen Buchhandelskette in Spanien verfügbar gewesen, „und dann hastig entfernt worden, nachdem der Fehler auffiel“. Mehrere britische Medien beschafften sich jedoch rechtzeitig Exemplare und berichteten über die Inhalte. Eine Reaktion des Verlags Penguin Random House lag zunächst nicht vor.