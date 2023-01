Nachruf auf Ken Block Der Superstar der Nische ist tot

Natürlich war es schon immer so, dass jede Generation ihre eigenen Stars hatte, in der Musik und eben auch im Sport. Aber da fängt es bei Ken Block schon an: In die Schublade „Sportler“ passt er nicht wirklich. Dabei war er, wenn man so will, einer der besten Motorsportler aller Zeiten. Und das als Spätstarter. Erst 2004 hatte er die Skateschuh-Marke DC Shoes, die er 1984 mitgegründet hatte, verkauft, um sich voll dem Rennsport zu widmen.