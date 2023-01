Autobiografie „Spare“ Prinz Harrys schonungslose Abrechnung

Nichts sollte durchsickern. Das ging gründlich daneben. Die Autobiografie von Prinz Harry „Spare“, auf deutsch: Reserve, sollte erst am nächsten Dienstag in den Handel kommen. Bis dahin lief weltweit eine akribische Geheimhaltungsoperation, noch nicht einmal die geneigtesten Medienvertreter erhielten Vorabexemplare der Memoiren. Doch dann stellte am Donnerstag eine spanische Buchhandelskette die Autobiografie irrtümlich in die Regale, und damit war die Katze fünf Tage vor Publikationsdatum aus dem Sack. In seinem Buch vollzieht Prinz Harry eine schonungslose Abrechnung mit seiner Familie. Und sich selbst nimmt er von der peinlich-offenherzigen Nabelschau nicht aus. Die Memoiren, so hatte der Verlag angekündigt, sei von „entschlossener Ehrlichkeit“ getrieben. Als einen „Urschrei von Wut, Unglücklichsein und Frustration“ beschrieb sie der Hof-Experte Valentine Lowe.