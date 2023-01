Auftritt in Las Vegas Darum humpelte Adele an Silvester über die Bühne

Die britische Sängerin Adele versetzte ihren Fans in Schock, als sie bei ihrer Silvester-Show im Hotel Caesars Palace in Las Vegas über die Bühne des Kollosseum-Theaters humpelte, wie ein Clip zeigt, den der „Daily Star“ veröffentlicht hat. „Ich muss im Moment watscheln, weil ich einen schlimmen Ischias habe“, erklärte der Superstar seinen Fans. Das schmerzhafte Nervenleiden in ihrem unteren Rücken sei nichts Neues. Sie leide unter chronischen Rückenschmerzen, gab Adele preis.