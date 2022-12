Händler aus Sonsbeck bereiten sich auf Ansturm vor Feuerwerk-Fans feiern großes Comeback

Allein um Weihnachten herum kamen rund 100 Vorbestellungen bei Marcel Kempkes und Mark van Heekeren an. Und nach den Feiertagen zieht das Interesse an Feuerwerkskörpern gewöhnlich erst richtig an. Auf ihrer Homepage kvh-feuerwerk.de lässt sich das gesamte Sortiment durchforsten, samt Videos, die zeigen, wie die Effekte am Nachthimmel aussehen. Noch bis Dienstag, 27. Dezember, sind auf der Internetseite Bestellungen möglich. Bezahlt und ausgegeben werden die Waren dann ab Donnerstag, 29. Dezember, am Verkaufsstand an der Leipziger Straße 3.