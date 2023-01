Tennis-Legende kommentiert Australian Open Boris Becker feiert TV-Comeback nach Haftentlassung

„Ich freue mich sehr, dass Boris Becker bereits zu den Australian Open in unser Eurosport-Team zurückkehrt“, sagte Jochen Gundel, Senior Manager Sport bei Warner Bros. Discovery Deutschland: „Boris ist seit 2017 fester Bestandteil der Tennis-Übertragungen auf Eurosport und hat in dieser Funktion unglaublich viel Anerkennung und Zuspruch erfahren, die Tennisfans mit seinen Analysen und Einblicken begeistert und 2018 dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis erhalten.“ Auch Rittner freut sich auf den Start ins Tennis-Jahr. „Bald geht es wieder los“, twitterte die Bundestrainerin, die in ihrer Sendung „First Serve Rittner“ zusammen mit Birgit Nössing die Matches analysiert.