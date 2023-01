Promibonus vor Gericht Warum es um mehr geht als Cathy Hummels und Boris Becker

Allerdings dürfte Boris Becker seine Anwälte auch eingeschaltet haben, um gleich mit seiner Rückkehr rote Linien zu ziehen. Hummels wirft Becker im Podcast Dinge vor, die er so anscheinend nicht stehenlassen will. Über den genauen Inhalt der Anzeige will sein Anwalt erst sprechen, wenn auch die Gegenseite davon Kenntnis hat. Das ist aufgrund der üblichen Abläufe noch nicht der Fall. Jedenfalls scheint es dem Tennisstar ernst damit, die Hoheit über seine Geschichte zu behalten. Und das ist die des tiefgestürzten Hallodris, der im Knast gelitten, gelernt und sich geläutert hat. Natürlich landet er nach seiner Abschiebung weicher in Deutschland als Straftäter, die keiner kennt, die keine Unterstützer haben, keine reichen Freunde. Doch diese Art von Promibonus hat nichts mit der Gleichheit vor dem Gesetz zu tun. Es sind die Vorzüge des Ruhms, den sich Becker als Sportler erkämpft hat. Und den Cathy Hummels auf ihre Art erhalten will.