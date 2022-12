Silvester in Langenfeld und Monheim 20 Euro für Feuerwerk sind genug

Er rät auf jeden Fall zur Vorsicht: Raketen und andere Feuerwerkskörper sollte man nicht aus der Hand heraus zünden, sondern auf den Boden stellen. Außerdem gehört das sprühende Feuerwerk nicht in Kinderhände. Und nach zu viel Alkoholgenuss sollte am besten gar nicht gezündet werden. Besondere Gebiete, wo viel geknallt wird, hat Benzrath in Langenfeld nicht ausgemacht. „Jeder, der Lust dazu hat, zündet in der Regel vor seiner Haustür“, sagt er. Das ist auch in Monheim so. Verstärkt werde vermutlich in Monheim-Süd Feuerwerk gezündet, vermutet Stadtsprecher Thomas Spekowius. Aber das liege schlicht daran, dass dort viele Menschen auf engem Raum leben.