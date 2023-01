Zum Tod des Ski-Stars Als Rosi Mittermaier in Gladbach Ski fuhr

Der 16. Oktober 2001 ist ein sonniger Herbsttag in Mönchengladbach. Auf dem Theatervorplatz, wo heute das Minto steht, ist eine kleine Schneewehe präpariert für Deutschlands größten Skistar: Rosi Mittermaier. Die Doppelolympiasiegerin von 1976 ist für diesen Tag als Stargast angekündigt und macht Werbung für ein Event ein paar Wochen später, das die Keimzelle für den Bau der Skihalle in Neuss war und an das man in Mönchengladbach heute noch immer ein wenig wehmütig zurückdenkt: das „Snow Event“ auf der Hindenburgstraße.