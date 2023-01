North, Apple, Apollo Die verrücktesten Vornamen von Promi-Kindern

An der Spitze der Liste der beliebtesten Vornamen standen 2022: Emilia und Noah - so nannten Eltern in Deutschland ihre Neugeborenen am häufigsten. Auch Mia, Sophia, Theo und Ben gehören seit Jahren zu den beliebtesten Vornamen hierzulande. Dass Namen wie diese vielen Promis zu gewöhnlich erscheinen, entscheiden sie sich oft dazu, ihren Kindern die verrücktesten Vornamen zu verpassen.