Coming-out auf TikTok “Stranger Things“-Star Noah Schnapp outet sich als schwul

Weltenfresser, Dämonen und mysteriöse Ereignisse in einer US-amerikanischen Kleinstadt - darum dreht sich die Handlung der erfolgreichen Netflix-Serie „Stranger Things“. Aber auch ganz alltägliche Dinge wie Freundschaft, das Erwachsenwerden und die erste Liebe sind wichtige Themen in den (bisher) vier Staffeln. So ist es besonders die enge Beziehung zwischen den Hauptfiguren Will (Noah Schnapp) und Mike (Finn Wolfhard), die von den Fans immer wieder diskutiert wird. Empfinden die beiden Kindheitsfreunde mehr als Freundschaft füreinander?