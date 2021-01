Format von Joko Winterscheidt : „Wer stiehlt mir die Show?“ wird noch in diesem Jahr fortgesetzt

„Wer stiehlt mir die Show?“ wird noch in diesem Jahr fortgesetzt

München Das Format ist noch ganz frisch im deutschen Fernsehen – und schon steht fest, dass es fortgesetzt wird. Joko Winterscheidts ProSieben-Format „Wer stiehlt mir die Show?“ geht noch in diesem Jahr weiter.

ProSieben beauftragte beim Produzenten Florida Entertainment eine zweite Staffel, wie es am Sonntag hieß. In der am 5. Januar erstmals ausgestrahlten Show (mit zunächst fünf Folgen dienstags) spielen die Promi-Kandidaten um die Moderation des Quiz als Gewinn.