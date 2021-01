TV-Nachlese „Maybrit Illner“ : Eine grün-schwarz-gelbe Lösung für das Impfdebakel

Die Talkrunde bei „Maybrit Illner“ am 28.1.2021. Foto: ZDF

Düsseldorf Eine Frage nach Zwangslizenzen für die Impfstoffproduktion bringt in der Talkrunde bei „Maybrit Illner“ zunächst die zu erwartende Polarisierung. Doch dann macht Daniel Cohn-Bendit einen Vorschlag.

In der Talkshow „Maybrit Illner“ ging es am Donnerstagabend um das Thema „Virus ohne Grenzen – hat Europa die Kontrolle verloren?“.

Die Gäste:

Peter Altmaier (CDU), Wirtschaftsminister

Daniel Cohn-Bendit (Grüne), Publizist

Christian Lindner (FDP), Parteivorsitzender

Diana Zimmermann, Journalistin

Cathryn Clüver Ashbrook, Journalistin

Darum ging’s:

Neben Meinungsfragen und internationalen Vergleichen auf der Durchimpfungsskala besprachen die Talkgäste auch konkrete Lösungsansätze: Grenzschließungen und Zwangslizenzen.

Der Talkverlauf:

Pandemiebekämpfung dauert. Das betonen die drei Politiker am Diskussionstisch bei „Maybrit Illner“ auf unterschiedliche Weise. Wirtschaftsminister Peter Altmaier zieht Israel als Beispiel heran. Das Land habe zwar bereits fast die Hälfte seiner Bevölkerung geimpft, aber trotzdem noch einen Lockdown und hohe Infektionszahlen. „Das dauert.“ Allerdings sieht er die Virus-Mutanten als Notfall an, der nur wenige Tage Spielraum erlaubt – und rechtfertigt damit die Überlegungen der Bundesregierung zu Grenzschließungen. Eine deutsche Initiative zur Grenzschließung werde mehrere EU-Staaten dazu bewegen, sich anzuschließen, glaubt Altmaier.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sieht zwar ein, dass angesichts der Virusmutationen dringender Handlungsbedarf besteht. Doch anstelle eines deutschen Alleingangs rät er zu einem weiteren Anlauf, sich mit den europäischen Partnern zu einigen. Auch wenn das länger dauert. Der langgediente Ex-Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit führt angesichts von Kritik an der Europapolitik an: „Wie viele Sitzungen der Ministerpräsidenten hat es gebraucht, um trotzdem zu scheitern?“ So etwas, man ahnt es: dauert.

Nachdem die Herren die aus London beziehungsweise Boston zugeschalteten Journalistinnen dann auch einmal zu Wort kommen lassen und deren Beiträge verdaut haben, schält sich heraus: Eifersucht ist unbegründet. Großbritannien oder die USA sind angesichts ihrer Coronatoten und ihrer diversen Probleme im Gesundheitssystem eigentlich gar nicht besser dran als Europa.

Bei einem Wortwechsel über die Hintergründe des Impfstoffdebakels vertreten die Talkgäste zunächst die zu erwartenden Positionen. „Ganz offensichtlich gab es die Befürchtung, für den Impfstoff zu viel zu bezahlen“, krittelt Lindner. Er hätte „unternehmerisches Denken“ empfohlen: Kaufen, was man kriegen kann, und etwaige Überschüsse abgeben.

Cohn-Bendit räumt ein, dass Europa Fehler gemacht hat. Angesichts einer Fülle großer Chemieunternehmen auf europäischem Boden sieht er aber eine andere Frage im Vordergrund: Wie könnten Lizenzproduktionen auf den Weg gebracht werden? „Dann soll BASF kein Glyphosat mehr produzieren, sondern Impfstoff. Das wäre doch mal was“, sagt Cohn-Bendit. In seinen Augen wird der Bedarf bleiben – mit jährlich nötigen Impfungen für 350 Millionen EU-Bürger.

Altmaier zeigt sich zwar offen für eine Aufstockung der Impfstoffproduktion. Allerdings nütze das für den Moment nichts. „Die absolute Not ist jetzt“, sagt Altmaier. Im Sommer gebe es dann mehr Impfstoff, als man verimpfen könne. Illners Frage nach Zwanglizenzen wiegelt Altmaier zunächst ab. Nicht jede Chemiefabrikhalle könne für die teils komplizierten Fertigungsbedingungen passend umgerüstet werden. Und das dauert. Altmaier sehe nicht, was das in den nächsten zwei Monaten helfen solle. Biontech und Bayer würden zudem ja bereits kooperieren. Allerdings: „Wenn das irgendwo scheitern sollte, weil es keinen guten Willen gibt, wäre ich bereit, auch über Zwangsmaßnahmen zu sprechen.“

Lindner spricht sich dagegen vehement gegen Zwangslizenzen aus. Dann entwaffnet Cohn-Bendit die beiden Politiker: „Lizenzen kann man nicht enteignen, aber kaufen“, sagt er. „Da muss man Geld in die Hand nehmen.“ Damit und mit Investitionen in Umrüstungen könne das Impfprogramm beschleunigt werden. Das sieht Cohn-Bendit als die Aufgabe der Regierungen in Deutschland, Frankreich und der Europäischen Union.