Joko und Klaas gewinnen Sendezeit : Jetzt plant Joko „etwas Einzigartiges“ auf Pro Sieben

Nach der Niederlage vor einer Woche sind Joko und Klaas am Dienstag als Sieger aus der Show „Joko und Klaas gegen Pro Sieben“ herausgegangen. Was haben die beiden nun mit ihrer Sendezeit vor?

Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) dürfen an diesem Mittwochabend wieder 15 Minuten zur besten Sendezeit nach eigenem Belieben gestalten - einer von beiden wird dann aber wohl Randfigur sein. Die beiden Entertainer siegten am Dienstag in der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Arbeitgeber.