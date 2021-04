Nach heftiger Kritik : Gründer kündigen Ende von „Pinky Gloves“ an

Gründer kündigen Ende von „Pinky Gloves“ an

Stapelfeld/Olfen Der pinke Handschuh, den die beiden Unternehmer in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt hatten, sollte Frauen den Umgang mit ihrer Menstruation erleichtern. Nach viel Kritik aus dem Netz hören die beiden nun auf.

Und weiter: „Die Entwicklung unseres Produkts und die Kommunikation dazu war nicht durchdacht. Menschen machen Fehler - Und mit Fehlern muss man umgehen, man muss daraus lernen und man sollte auch die Chance bekommen, an Fehlern zu arbeiten.“ Sämtliche Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten würden eingestellt.

Der Handschuh für Frauen war in der vergangenen Woche in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt worden. Nach Kritik zeigten sich Investor Ralf Dümmel (54) und die beiden Gründer aus Olfen in Nordrhein-Westfalen zerknirscht.