Fünfte Staffel hat begonnen : Diese „Masked Singer“-Figuren machen mit

Köln Neue Staffel, neue Kostüme, neuer Sendetermin. Die erste Folge der fünften Staffel von „Masked Singer“ ist am 16. Oktober gelaufen und ein erster Promi wurde enttarnt. Wer unter den anderen Kostümen wohl stecken wird?

Streamingdienste hin, veränderte Sehgewohnheiten her: Wenn die Uhr an einem Samstagabend 20.15 Uhr zeigt, hat das für viele Menschen immer noch etwas Mystisches. Es ist die Zeit, zu der früher Thomas Gottschalk (71) in vollem Ornat aus der Kulisse von „Wetten, dass..?“ trat oder Stefan Raab (54) begann, seine Konkurrenten bei „Schlag den Raab“ mit Blicken einzuschüchtern.