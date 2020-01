Pop-Titan wird zum TV-Urgestein : Dieter Bohlen sitzt zum 500. Mal in der DSDS-Jury

Köln Am kommenden Samstag wird sich die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ noch mehr als sonst um Dieter Bohlen drehen. Er ist das Gesicht der Castingshow und ist jetzt zum 500. Mal in der Jury zu sehen. Ergo: Die 500. Folge von DSDS läuft.

Popmusiker Dieter Bohlen hat am Samstag bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) seinen 500. Auftritt in der Jury einer Casting-Show. „Bei mir gibt's keine Ermüdungserscheinungen - sonst würde ich es nicht machen“, sagte Bohlen dazu in einem am Montag veröffentlichten Interview mit seinem Haussender RTL. „Ganz am Anfang wäre das unvorstellbar gewesen, über 30 Staffeln und 500 Folgen zu reden. Doch ich habe immer an die Formate sowohl DSDS als auch "Das Supertalent" geglaubt und gesagt, wenn man die gut macht, dann wird es die lange geben“, beteuerte der 65-jährige Entertainer.