Vom Altenpfleger zum Superstar : Davin Herbrüggen gewinnt „DSDS“

Köln Altenpfleger Davin Herbrüggen aus Oberhausen hat die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Der 20-Jährige setzte sich am Samstagabend im Kölner „DSDS“-Studio gegen drei weitere Finalisten der 16. Staffel durch.

Mit jeweils zwei Liedern - einem Coversong und einem eigenen Titel - traten Davin und seine Konkurrenten Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Joana Kesenci (17) aus Gronau und Nick Ferretti (29) aus Palma de Mallorca in der Live-Show an.

Die Jury um Musiker Dieter Bohlen gab ihr Urteil ab, über den Gewinner entschied das Zuschauervoting. „Leute, ich liebe euch!“, rief der neue „Superstar“ dem Publikum zu, bevor er noch einmal seinen Song „The River“ präsentierte. Vor dem Finaltitel war er mit dem Bryan-Adams-Hit „(Everything I Do) I Do It For You“ aufgetreten.