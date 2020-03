Überprüfung der Maßnahmen : RKI bekam von Deutscher Telekom anonymisierte Bewegungsdaten

Das Logo der Deutschen Telekom steht in einer Verkaufsfiliale des Unternehmens in der Innenstadt. Foto: dpa/Rainer Jensen

Berlin Immer wieder wird in Corona-Zeiten an die Bürger appelliert, Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände möglichst einzuschränken. Um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen, hat das RKI von der Deutschen Telekom Bewegungsdaten von Handy-Nutzern erhalten.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat von der Deutschen Telekom kostenlos anonymisierte Bewegungsdaten von Handy-Nutzern erhalten, damit es den Erfolg von Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung einschätzen kann. „Die Daten zeigen uns, ob insgesamt die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen hat“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. „Es sind aggregierte, anonymisierte Daten und keine individuellen Daten“, betonte er.

„Es handelt sich um bundesweite Daten, die auf Bundesländer und Kreis-Gemeinde-Schlüssel heruntergebrochen werden können“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Telekom. „Aussagen zu Aufenthaltsorten oder Bewegungsspuren einzelner Mobilfunknutzer, also das individuelle Tracking von positiv getesteten Personen, sind ausgeschlossen“, betonte er. Die Telekom habe am Dienstagabend fünf Gigabyte an Daten an das Robert Koch-Institut übermittelt. Kommende Woche werde es eine weitere unentgeltliche Datenlieferung geben.