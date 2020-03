„Welt hat kollektiven Burn-out erlebt“ : Corona-Krise stimmt Bundestrainer Löw nachdenklich

Die Coronavirus-Krise hat Joachim Löw tief bewegt. Der Bundestrainer stellt Fußballfragen daher vorerst hinten an und äußerte sich auf der DFB-Pressekonferenz viel mehr zu Grundsätzlichem.

Die Verlegung der EM 2020 in den Sommer 2021 war deshalb die „völlig richtige und alternativlose Entscheidung. Der Fußball steht hinten an, andere Dinge sind jetzt wichtiger.“ Die Coronakrise habe „die Welt fest im Griff. Für mich zählt jetzt, was ist mit der Familie, mit Freunden, wo kann ich die Menschen in meiner Umgebung unterstützen?“