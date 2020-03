Für Coronavirus-Forschung : Deutsche Telekom schickt RKI Handydaten

Berlin Die Deutsche Telekom hat dem RKI anonymisierte Kundendaten zur Erforschung der Verbreitung des Coronavirus zur Verfügung gestellt. Wissenschaftler würden mit den Informationen Bewegungsströme abbilden, um Prognosen über die Ausbreitung von Covid-19 in Deutschland zu treffen

Das sagte eine Telekom-Sprecherin am Mittwoch. Die Informationen ließen sich auf Bundesländer- wie auch Kreisebene herunterbrechen.

Laut der Sprecherin wurden am Dienstagabend einmalig Daten im Umfang von fünf Gigabyte an das RKI übermittelt. "Das ist eine Sondersituation. Wir helfen gern und unentgeltlich", sagte die Sprecherin. Ob es weitere Datenlieferungen geben werde, müsse sich noch zeigen.

Auch in Österreich gibt der Branchenprimus A1, der zu Telekom Austria gehört, Daten weiter. A1 biete gemeinsam mit Invenium, einem Spin Off der TU Graz, Bewegungsanalysen an, die aus vollständig anonymisierten Daten mittels Algorithmen errechnet würden, teilte das Unternehmen mit.