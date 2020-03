Mitarbeiterin erkrankt : Erste Infektion im Emmericher Rathaus

Emmerich Eine Mitarbeiterin aus Rees ist erkrankt, ihre vier Kollegen sind in Quarantäne geschickt worden. Besuche im Krankenhaus sind jetzt untersagt. Das Spital erklärt, wann ein Corona-Abstrich gemacht wird und wann nicht.

Im Emmericher Rathaus gibt es den ersten Corona-Fall. Eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Bauen/Immobilien ist erkrankt. Vier Kollegen, mit denen sie Kontakt hatte, sind nach Hause in Quarantäne geschickt worden. Die Frau arbeitet in einem Büro, das nicht unmittelbar im Rathaus liegt.

„Die Mitarbeiterin ist in einem Bereich tätig, in dem es keinen Kundenverkehr gibt“, so Terhorst. Sie sei bereits einige Tage mit Erkältungserscheinungen zuhause geblieben, dann für einen Tag an die Arbeit zurückgekehrt. Danach sei die Infektion ärztlich erkannt worden. Der Fall ist seit Dienstagabend im Rathaus bekannt.