Betreuungsprobleme in Corona-Zeiten : Bundesregierung plant finanzielle Hilfen für Eltern

Betreuungsprobleme in Corona-Zeiten

Berlin Wegen des Coronavirus bleiben Schulen und Kitas vorerst geschlossen, die Kinder müssen zuhause bleiben. Das stellt viele berufstätige Eltern vor ein enormes Betreuungsproblem. Die Bundesregierung will sie mit finanziellen Hilfen unterstützen.

Die Bundesregierung plant finanzielle Hilfen für Eltern, die wegen der Kita- und Schulschließungen unverhältnismäßige Lohneinbußen haben, weil sie ihre Kinder selbst betreuen müssen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte am Mittwoch in Berlin, das Bundeskabinett wolle dazu am kommenden Montag die gesetzlichen Voraussetzungen auf den Weg bringen.