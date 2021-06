In Sozialen Netwerken : RKI, Drosten und Lauterbach am häufigsten von Impfgegnern angefeindet

Berlin Das Robert-Koch-Institut, Virologe Christian Drosten und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach werden einem Bericht zufolge in sozialen Netzwerken am häufigsten von Impfgegnern angefeindet. Lauterbach sieht darin eine Gefahr, die über seine Person hinausgehe.

Lauterbach bestätigte massive Anfeindungen: „Ich spüre das jeden Tag in den sozialen Medien - in Drohpost, Briefen und in Aufrufen zu Gewalt, die ich auch regelmäßig zur Anzeige bringe“, sagte er den Zeitungen. Er sehe in den Anfeindungen auch eine Gefahr, die über seine Person hinausgehe. „Menschen wie mich gefährdet das direkt, etwa wenn im Netz zu Gewalt gegen mich aufgerufen wird. Bürgerinnen und Bürger werden verwirrt, zögern mit der Impfung und werden möglicherweise schwer krank. Und das dritte Problem ist, dass wichtige Wissenschaftler und Politiker, die schon einmal angefeindet und diskreditiert wurden, sich aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen“, sagte Lauterbach. Er warnte davor, die Impfgegner im Netz zu bagatellisieren.