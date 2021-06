Brasilien-Rückkehrer aus Neuss : Gericht weist Eilantrag gegen Quarantäne-Pflicht ab

Neuss Ein Ehepaar aus Neuss ist vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf mit einem Eilantrag gegen die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer gescheitert. Die Eheleute waren aus Brasilien zurückgekehrt.

Zur Begründung des Beschlusses hat die Kammer erklärt: In Eilverfahren, in denen der Sache nach die Gültigkeit einer Rechtsvorschrift vorübergehend ausgesetzt werden solle, sei ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Die für den Erlass der einstweiligen Anordnung sprechenden Erwägungen müssten so schwer wiegen, dass deren Erlass unabweisbar erscheine. Diese Voraussetzungen seien nicht gegeben.